Galdames (ao centro) comemora gol do Vasco sobre o Bahia em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 29/10/2024 15:12

Agora, diante do Bahia, Galdames voltou a ganhar maior tempo nos gramados e teve boa atuação em São Januário. Ele colaborou na construção de jogo da equipe e foi importante para quebrar as linhas do adversário. Foram dois passes decisivos e três bolas longas certas ao longo do embate, segundo o 'Sofascore'. A última vez havia sido no dia 19 de junho, na derrota por 2 a 0 para o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro . Na época, o Gigante da Colina era comandado pelo português Álvaro Pacheco Agora, diante do Bahia, Galdames voltou a ganhar maior tempo nos gramados e teve boa atuação em São Januário. Ele colaborou na construção de jogo da equipe e foi importante para quebrar as linhas do adversário. Foram dois passes decisivos e três bolas longas certas ao longo do embate, segundo o 'Sofascore'.

O camisa 27, inclusive, teve papel essencial no segundo gol de Payet no confronto. Após cabeçada para trás de Puma Rodríguez, o chileno ajeitou para o meia-atacante finalizar de fora da área no canto direito do goleiro. O camisa 27, inclusive, teve papel essencial no segundo gol de Payet no confronto. Após cabeçada para trás de Puma Rodríguez, o chileno ajeitou para o meia-atacante finalizar de fora da área no canto direito do goleiro.

Minutagem baixa no período

No intervalo entre as partidas contra Juventude e Bahia, Galdames saiu do banco de reservas em quatro oportunidades: Atlético-GO (x2), Cruzeiro e São Paulo.



Diante do Dragão, pelo Campeonato Brasileiro, esteve mais tempo em campo - 29 minutos. Nas oitavas da Copa do Brasil, diante do mesmo adversário, atuou por 20 minutos.



Já contra a Raposa e o Tricolor Paulista, a minutagem foi ainda menor: oito e 14 minutos, respectivamente.

Negociação para deixar o Vasco





Apesar de entrar em acordo com o San Lorenzo, da Argentina, a contratação não foi concretizada. O Cruz-Maltino chegou a encaminhar a saída do volante na segunda janela de transferências deste ano . Para aliviar a folha salarial, alguns atletas que vinham sendo pouco utilizados foram negociados (Clayton Silva, Praxedes, Serginho e Zé Gabriel).Apesar de entrar em acordo com o San Lorenzo, da Argentina, a contratação não foi concretizada.

Situação na tabela

Com a vitória sobre o Bahia, o Gigante da Colina chegou aos 43 pontos, subiu para a 9ª posição e encostou na briga por uma vaga na Libertadores da América de 2025.



São oito de desvantagem para o São Paulo, primeiro time dentro do G-6. No entanto, ainda há a possibilidade de G-8 nesta edição do Campeonato Brasileiro.



Atualmente, o time comandado por Rafael Paiva está um ponto atrás do Cruzeiro, 8º colocado.