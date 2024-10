Payet comemora gol marcado em Vasco x Bahia - Matheus Lima/vasco

Publicado 29/10/2024 15:30

Rio - Payet voltou a brilhar e ressurgiu no Vasco. O craque francês, de 37 anos, marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, nesta segunda-feira (28), em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão, e entrou na briga com Philippe Coutinho por uma vaga no time titular na reta final da temporada.

Na atual temporada, Payet soma cinco gols e nove assistências, sendo o garçom do Vasco. No Brasileirão, são três gols e três assistências. Apesar disso, o francês sofreu com lesões durante o primeiro turno e perdeu espaço após a chegada de Coutinho.

A atuação de Payet na vitória sobre o Bahia pode ser um divisor de águas. Em jogos que o francês participou de gols, o Vasco está invicto com nove vitórias e quatro empates, segundo o "SofaScore". Por outro lado, Coutinho precisou de 12 jogos para vencer a primeira, tendo feito apenas dois gols.

Após vencer Cuiabá e Bahia em São Januário, o Vasco se prepara para mais um jogo no Rio de Janeiro. O Gigante da Colina volta a campo na próxima terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro é o líder do campeonato com 64 pontos, enquanto o Cruz-Maltino é o nono, com 43.