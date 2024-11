Artilheiro do Vasco, Vegetti comemora gol marcado no Nilton Santos - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 03/11/2024 12:15

Rio - O Vasco se prepara para enfrentar o Botafogo na próxima terça-feira (5), no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília) pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao seu lado, para seguir na busca por uma vaga na Libertadores, o Cruz-Maltino tem um bom retrospecto recente atuando na casa do Glorioso.

Do ano passado para cá, o Gigante da Colina esteve no campo do rival em quatro oportunidades. Ao todo, foram três vitórias e uma derrota - para o Alvinegro, por 2 a 0, em 2023.



No outro duelo com o time da casa, venceu por 4 a 2, pelo Campeonato Carioca.

Além de enfrentar o Botafogo, o Vasco foi mandante em dois clássicos com o Além de enfrentar o Botafogo, o Vasco foi mandante em dois clássicos com o Fluminense no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Ambos terminaram em vitória cruz-maltina - em 2023, por 4 a 2, e, neste ano, por 2 a 0.

De olho na Libertadores

O time comandado por Rafael Paiva ocupa a 9ª colocação na tabela, com 43 pontos. Para se classificar, precisa torcer para os rivais Botafogo e Flamengo, nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil, respectivamente, e para o Cruzeiro, na decisão da Sul-Americana.



Se tudo der certo para o Gigante da Colina, serão, ao todo, nove vagas para o torneio continental no ano que vem. No entanto, o clube visa engatar a terceira vitória seguida para subir de posição e não depender de outros resultados.