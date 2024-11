Pelo FC Cincinnati, Orellano soma 12 gols e cinco assistências em 41 jogos - Divulgação / FC Cincinnati

Publicado 03/11/2024 13:45



Rio - Destaque nos Estados Unidos, Luca Orellano deve ser comprado em definitivo pelo FC Cincinnati ao fim desta temporada. O argentino, que está emprestado pelo Vasco , despertou interesse de outros clubes, mas os norte-americanos já sinalizaram o desejo de exercer a opção de aquisição prevista no vínculo.

Os valores giram em torno de 3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 17 milhões), segundo o site 'ge'.

Um dos times demonstrou que enviaria uma proposta de cerca de R$ 25 milhões, mas o Cruz-Maltino nada pôde fazer, já que há uma cláusula de preferência estipulada no contrato com o FC Cincinnati.



Orellano deixou o Rio de Janeiro após pedir para ser negociado, no início deste ano. Pelo Vasco, esteve em campo 25 vezes, fez dois gols e deu três assistências.