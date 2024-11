Nilton Santos poderá ser utilizado pelo Vasco - Vítor Silva/Botafogo

Rio - Em negociações com John Textor por Rayan, o Vasco não depende de um acerto do atacante com o Lyon para avançar nas negociações para utilizar o estádio Nilton Santos, em 2025, com a reforma de São Januário. A situação foi explicada pelo próprio empresário norte-americano.

"As negociações são entre Thairo e Pedrinho, tem muita coisa para trabalhar. É um acordo complicado. Nós temos jogos de futebol, temos Taylor Swift, temos Bruninho (Bruno Mars), mas vamos tentar ajudar", afirmou.

John Textor reforçou o desejo de ajudar os clubes do Rio e falou sobre a boa relação que tem com a gestão do Vasco. As duas equipes se enfrentaram na última terça-feira.

"Eu chamei aqui de "meu estádio" naquela noite que perdemos para o Palmeiras, mas não é meu estádio, é da cidade. Temos que ajudar uns aos outros. Temos uma relação divertida com o Vasco. Somos rivais mas temos uma ótima relação, há respeito entre todos. Eles precisam de ajuda e nós podemos ajudar. Se não tiver nada acontecendo nós podemos ajudar", disse.