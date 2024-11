Rayan em treino do Vasco - Leandro Amorim/ Vasco

Rayan em treino do VascoLeandro Amorim/ Vasco

Publicado 05/11/2024 09:33

Rio - Além dos 14 milhões de euros (R$ 86 milhões na cotação atual), a proposta do Lyon pelo atacante Rayan, do Vasco, envolve alguns componentes que incluem o Botafogo na situação. De acordo com o portal "GE", a oferta inclui a quitação de uma dívida e também uma facilitação para o Cruz-Maltino utilizar o Nilton Santos no ano que vem.

O Vasco deve R$ 15 milhões a uma empresa de Thairo Arruda, CEO do Botafogo. O valor é porque o profissional intermediou a venda da SAF do clube de São Januário à 777 Partners. Ele teria direito a uma comissão, que não foi paga em sua totalidade pelo Cruz-Maltino.

Além disso, o Nilton Santos pode entrar na jogada. O Vasco poderia utilizar o estádio do Botafogo nos próximos três anos, período em que São Januário deverá ficar fechado para reforma. O Cruz-Maltino tem tido dificuldades para conseguir mandar seus jogos no Maracanã.

Como o Lyon atingiu o limite de jogadores estrangeiros permitidos no elenco, Rayan deverá ser emprestado a algum clube, caso o acordo ocorra na janela do começo de 2025. A ideia de John Textor era utilizar o jovem no RWD Molenbeek. Porém, com o rebaixamento do clube para a Segundona da Bélgica, o estafe do jovem considerou o negócio ruim em termos esportivos

Atualmente, a ida do atacante para o Botafogo não é tratada, mas poderia aumentar o valor do negócio, caso seja interesse de John Textor. Rayan tem apenas 18 anos e é considerado uma das grandes promessas da base do Vasco.