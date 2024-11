Rafael Paiva é o técnico do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 06/11/2024 00:46

Rio - O Vasco não viu a cor da bola no clássico contra o Botafogo. O Cruz-Maltino foi dominado do início ao fim, jogou mais da metade da partida com um a menos por conta da expulsão do zagueiro João Victor e perdeu por 3 a 0 . O técnico Rafael Paiva evitou justificar a derrota pela inferioridade numérica e cobrou uma mudança de postura da equipe para a reta final do Brasileirão.

"Temos que pedir desculpa pelo resultado. Não é o que gostaríamos, mesmo sendo contra o líder. Clássico tem que competir mais. Ainda acho que poderíamos ter feito um gol para entrar no jogo e que a postura teria sido diferente. Longe do resultado e performance que gostaríamos, mas continuamos vivos (na briga por G-6). Precisamos dar uma resposta", disse.

O Botafogo tomou a iniciativa na partida e marcou dois gols em menos de 15 minutos. Com uma atuação avassaladora, o Alvinegro marcou com Savarino aos nove e, em seguida, com Luiz Henrique, aos 12. Já na parte final do primeiro tempo, o Vasco ficou com um a menos por causa da expulsão de João Victor, aos 42. Rafael Paiva lamentou a desatenção da equipe.

"Não podemos relaxar. Jogamos com a corda no pescoço o tempo todo. Tem que ter um nível de atenção alto, temos objetivos importantes (...) Demoramos muito para organizar, mesmo assim perdemos duas chances. A expulsão sai completamente do contexto. Com 2 a 0 e um jogador a menos contra o líder da competição, tivemos que defender mais", lamentou o treinador.

Com o resultado, o Botafogo chegou a 67 pontos e disparou na frente do Palmeiras, que foi derrotado pelo Corinthians e segue em segundo com 61. O Vasco, por sua vez, é nono colocado, com 43. O Alvinegro volta a campo no sábado (9), às 16h30, contra o Cuiabá, pela 33ª rodada, enquanto o Cruz-Maltino visita o Fortaleza, no mesmo dia, às 19h, no Castelão.