Savarino comemora o gol contra o Vasco - Vitor Silva/Botafogo

Savarino comemora o gol contra o VascoVitor Silva/Botafogo

Publicado 05/11/2024 23:26

Rio - O Botafogo disparou na corrida pelo título do Brasileirão. O Alvinegro aproveitou o tropeço do Palmeiras, fez o dever de casa e venceu o Vasco por 3 a 0, nesta terça-feira (5), no Nilton Santos, pela 32ª rodada. Savarino, Luiz Henrique e Junior Santos marcaram os gols da vitória, que garantiu uma vantagem de seis pontos para o segundo colocado.

Com o resultado, o Botafogo chegou a 67 pontos e disparou na frente do Palmeiras, que foi derrotado pelo Corinthians e segue em segundo com 61. O Vasco, por sua vez, é nono colocado, com 43. O Alvinegro volta a campo no sábado (9), às 16h30, contra o Cuiabá, pela 33ª rodada, enquanto o Cruz-Maltino visita o Fortaleza, no mesmo dia, às 19h, no Castelão.

fotogaleria

O jogo



O Botafogo entrou em campo disposto a não perder a oportunidade de ampliar a vantagem na liderança do Brasileirão. O Alvinegro tomou a iniciativa, dominou as ações e fez dois gols em menos de 15 minutos. Savarino aproveitou lançamento de Alex Telles e acertou bela finalização para abrir o placar aos nove minutos. Já Luiz Henrique ampliou aos 12 após receber assistência do venezuelano.

O Vasco ameaçou reagir e teve chances com Vegetti e Paulo Henrique, mas John salvou o Botafogo. Por outro lado, o Alvinegro aproveitava os espaços nas costas da defesa vascaína e empilhava chances. Igor Jesus teve uma oportunidade clara, mas não aproveitou. Já aos 42 minutos, o atacante foi derrubado por João Victor dentro da área, mas o defensor estava do lado de fora. O pênalti, inicialmente marcado, foi anulado, mas o vascaíno foi expulso.

Em desvantagem numérica e no placar, o Vasco não encontrou forças para reagir. O Cruz-Maltino só finalizou pela primeira vez aos 20 minutos. O Botafogo, por sua vez, tinha o controle do jogo. O Alvinegro diminuiu o ritmo, mas seguiu com mais volume e tentando encontrar espaços. Assim, chegou ao terceiro gol com o artilheiro Junior Santos, que encerrou um jejum para fechar o placar.

Botafogo 3 x 0 Vasco

Data: 5/11/2024

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo: John; Vitinho (Allan), Adryelson (Lucas Halter), Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Santos, Almada e Savarino; Luiz Henrique (Junior Santos) e Igor Jesus (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Rojas), João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Puma Rodríguez (Alegria) e Payet (Galdames); Jean David (Maicon) e Vegetti (Rayan). Técnico: Rafael Paiva

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Rodrigo Henrique Corrêa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Farinha (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Gols: Savarino, aos 9' do 1ºT (1-0); Luiz Henrique, aos 12' do 1ºT (2-0); Junior Santos, aos 26' do 2ºT (3-0)

Cartões amarelos: João Victor e Paulo Henrique (VAS)

Cartão vermelho: João Victor (VAS)