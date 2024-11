Júnior Santos em ação durante treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Júnior Santos em ação durante treino do Botafogo no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 05/11/2024 15:21

O camisa 11 chegou a atuar no empate sem gols com o Grêmio, no Mané Garrincha , há pouco mais de um mês, mas sentiu um incômodo e voltou a ficar afastado.

Júnior Santos se lesionou na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no dia 20 de julho deste ano . Antes de se machucar, era um dos principais jogadores do clube na temporada, com 18 gols e quatro assistências em 41 partidas.

Em grande momento, o Glorioso é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 64 pontos, e pode abrir seis de vantagem para o segundo colocado, Palmeiras, caso vença o rival carioca.