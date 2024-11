Novo uniforme IV do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Publicado 04/11/2024 22:01 | Atualizado 04/11/2024 22:06

Rio - Em evento realizado na noite desta segunda-feira (4), no Nilton Santos, o Botafogo lançou o novo uniforme IV 2024/2025 em parceria com a Parimatch, patrocinadora máster da SAF. A camisa carrega a frase "Sangue Alvinegro" e irá estrear no jogo contra o Vasco, nesta terça, também no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Esta foi mais uma ação do Glorioso com a casa de apostas parceira, que tem o maior contrato da história do clube, com R$ 55 milhões de investimento. O vínculo entre as partes se encerra no fim deste ano.

A peça conta com um design especial que homenageia a torcida alvinegra. O grafismo em preto e branco remete à música "Fogo, eu te amo" e tem o patch "Sangue Alvinegro" na lateral. Os detalhes, como gola, barra das mangas e patrocínio, são na cor amarela. A de goleiro, por sua vez, é toda em tom de amarelo.

"É uma felicidade imensa celebrar a parceria entre o Botafogo e a PariMatch com o lançamento do nosso Uniforme IV. Em mais uma ativação inovadora, vamos conectar o amor da torcida pelo Clube e a nossa principal patrocinadora em uma linda camisa de jogo" disse Paula Young, Head de Ativações Comerciais do Botafogo.