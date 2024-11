Ao todo, foram produzidas apenas dez unidades de ouro, que custam R$ 89 mil cada - Reprodução / Internet

Publicado 04/11/2024 16:40

Rio - O clube social do Botafogo lançou uma parceria com a Casa da Moeda, nesta segunda-feira (4), para a comercialização de medalhas comemorativas em alusão aos 130 anos de fundação, ocorrida no dia 1º de julho de 1894.

As peças, que tem modelos em bronze, prata e ouro - com tiragem limitada -, têm uma estrela no centro que é cercada com a frase "A Origem da Estrela", além do ano de fundação. São todas do mesmo modelo e com 50 milímetros de diâmetro.

Foram confeccionados mil peças de bronze, que tem o valor mais baixo (R$ 215), 300 de prata (R$ 826) e dez de ouro (R$ 89 mil). Se todas forem vendidas, R$ 1,3 milhão serão levantados - sem considerar o valor do custo da Casa da Moeda.

O lucro arrecadado será destinado aos cofres do clube social, que, com a venda do futebol à SAF do norte-americano John Textor, segue custeando a manutenção da sede de General Severiano e todos os outros esportes.

Ao todo, foram produzidas apenas dez unidades de ouro, que custam R$ 89 mil cada Reprodução / Internet Ao todo, foram produzidas 300 unidades de prata, que custam R$ 826 cada Reprodução / Internet Ao todo, foram produzidas mil unidades de bronze, que custam R$ 215 cada Reprodução / Internet