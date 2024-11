Igor Jesus é um dos destaques do Botafogo no segundo semestre de 2024 - Daniel Ramalho/AFP

Publicado 03/11/2024 12:44 | Atualizado 03/11/2024 12:45

oferta de 30 milhões de libras (cerca de R$ 227,6 milhões). Igor Jesus é um dos destaques do Botafogo voltou a ser convocado para a seleção brasileira , o que o faz ser um dos principais alvos do futebol europeu. E o West Ham pretende sair na frente entre os interessados, com uma

A ideia do clube inglês é fechar a contratação do atacante já na próxima janela de transferências, na virada de 2024 para 2025. As informações são do jornal 'The Sun'.



Uma outra possibilidade é envolver Lucas Paquetá na negociação com o Botafogo. Entretanto, isso é levantado pela publicação em função do dono da SAF, John Textor, pelo fato de gostar do meia brasileiro.



Igor Jesus estreou pelo Glorioso no fim de junho e rapidamente se tornou peça importante do time na temporada. São oito gols e quatro assistências em 22 jogos, desempenho que o fez chegar à seleção brasileira.



Pelo time de Dorival Júnior, ele marcou um gol logo no primeiro jogo, contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. E também foi titular contra o Peru.



Proposta antes de estrear pelo Botafogo