Dorival Júnior é o técnico da seleção brasileiraRAFAEL RIBEIRO/CBF

Publicado 01/11/2024 15:20 | Atualizado 01/11/2024 15:25

23 convocados da seleção brasileira para os últimos compromissos de 2024, contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. As principais novidades foram o zagueiro Murilo, do Nottingham Forest, que foi chamado pela primeira vez, e o atacante Estêvão, do Palmeiras, que ganha mais uma chance com a Amarelinha. A ausência de Endrick, que vem tendo poucas oportunidades no Real Madrid, também chamou atenção. Rio - O técnico Dorival Júnior anunciou, na tarde desta sexta-feira (1º), os, contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. As principais novidades foram o, que foi chamado pela primeira vez, e, que ganha mais uma chance com a Amarelinha. A ausência de Endrick, que vem tendo poucas oportunidades no Real Madrid, também chamou atenção.

Veja a lista de convocados

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest)

Meias: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphinha (Barcelona)

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vini Jr (Real Madrid)

Programação

se apresentarão no dia 11 de novembro, em Belém, onde treinarão por três dias antes de seguir para Maturin, local do jogo contra a Venezuela, no dia 14, às 18h (de Brasília). A capital paraense foi escolhida como base dos treinos para facilitar a logística, já que fica a horas e 45 minutos de viagem do país. Os jogadores, onde treinarão por três dias antes de seguir para Maturin, local do. A capital paraense foi escolhida como base dos treinos para

Após enfrentar a Venezuela, o Brasil seguirá para Salvador, onde mandará o jogo contra o Uruguai, no dia 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova. No Nordeste, os treinos serão no Barradão, estádio do Vitória.

Com os resultados da última Data Fifa, o Brasil ocupa a quarta colocação nas Eliminatórias da América do Sul, com 16 pontos, empatado em número de pontos com o Uruguai. A Argentina lidera com 22 pontos, três a mais do que a vice-líder Colômbia.