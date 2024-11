O presidente do Volta Redonda, Flávio Horta, e o vice-presidente, Flávio Horta Jr., serão chefes de delegação da Seleção - Divulgação/CBF

O presidente do Volta Redonda, Flávio Horta, e o vice-presidente, Flávio Horta Jr., serão chefes de delegação da SeleçãoDivulgação/CBF

Publicado 01/11/2024 20:07

chefes de delegação da seleção brasileira nos jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, na última Data Fifa de 2024. A informação foi confirmada pela CBF durante a convocação desta sexta-feira (1º). Voltaço na Seleção!



O presidente do Volta Redonda, Flávio Horta, e o vice-presidente, Flávio Horta Jr., foram convocados pela CBF para chefiarem a delegação da Seleção Brasileira nos jogos contra a Venezuela e Uruguai, nos dias 14 e 19, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. pic.twitter.com/Cf56iH8og7 — Volta Redonda FC (@VoltacoFC) November 1, 2024 Rio - O presidente do Volta Redonda, Flávio Horta, e o vice, Flávio Horta Jr., serão os, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, na última Data Fifa de 2024. A informação foi confirmada pela CBF durante a

partiu do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. É uma maneira que a entidade encontrou para parabenizar o Volta Redonda pelo título da Série C do Brasileirão e, consequentemente, o retorno à segunda divisão após 26 anos. O convite aos dirigentesÉ uma maneira que a entidade encontrou para parabenizar o Volta Redonda peloe, consequentemente, o retorno à segunda divisão após 26 anos.

Programação

Os jogadores se apresentarão no dia 11 de novembro, em Belém, onde treinarão por três dias antes de seguir para Maturin, local do jogo contra a Venezuela, no dia 14, às 18h (de Brasília). A capital paraense foi escolhida como base dos treinos para facilitar a logística, já que fica a horas e 45 minutos de viagem do país.



Após enfrentar a Venezuela, o Brasil seguirá para Salvador, onde mandará o jogo contra o Uruguai, no dia 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova. No Nordeste, os treinos serão no Barradão, estádio do Vitória.



Com os resultados da última Data Fifa, o Brasil ocupa a quarta colocação nas Eliminatórias da América do Sul, com 16 pontos, empatado em número de pontos com o Uruguai. A Argentina lidera com 22 pontos, três a mais do que a vice-líder Colômbia.