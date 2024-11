Uniformes de Atlético-MG e Botafogo para a final da Libertadores - Reprodução

Publicado 01/11/2024 18:08

A Conmebol oficializou, nesta sexta-feira (1) os uniformes que Atlético-MG e Botafogo irão utilizar na grande final da Conmebol Libertadores, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O Galo jogará com a camisa número um, de preto e branco, enquanto o Glorioso jogará com seu terceiro uniforme, predominantemente branco.

A equipe mineira teve melhor campanha na fase de grupos da competição e, por isso, é considerada mandante da partida, tendo a preferência na escolha. O Atlético-MG vai com camisa alvinegra, short preto e meião branco, com uniforme de goleiro na cor amarela.

O Botafogo, além da camisa branca, usará shorts brancos e o meião preto. O uniforme de goleiro será roxo.