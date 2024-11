Matheus Paquetá é irmão do meia Lucas Paquetá - Reprodução/Redes sociais

Publicado 02/11/2024 01:09

Rio - Matheus Tolentino Coelho de Lima, o Matheus Paquetá, irmão do meia da seleção brasileira Lucas Paquetá, ajudou a recuperar o carro do lateral-esquerdo Hugo, do Botafogo. Em um primeiro momento, nesta sexta-feira (1), Matheus foi detido pela polícia, mas liberado em seguida após prestar depoimento e ser encaixado nas investigações como testemunha.

Hugo teve o veículo e outros pertences roubados na tarde de quinta-feira, em São Cristóvão, na Zona Norte da cidade. O jogador do Alvinegro registrou registrou o caso na 17ª Delegacia Policial, no mesmo bairro, e, horas depois, os assaltantes começaram a pedir R$ 60 mil para devolverem o carro. Aí entra Matheus Paquetá e outro homem, Elivelton Guedes Alves da Silva, na história.

Hugo, lateral-esquerdo do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

O veículo foi localizado a partir do celular do jogador, que também havia sido roubado. Antes no Morar Carioca, conjunto habitacional no bairro de Triagem, o carro foi levado para o Bora Bora, condomínio de classe média na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Na chegada ao local, os policiais encontraram Matheus, morador, e Elivelton, com a chave do veículo. Ambos foram detidos. As informações são do site "ge".

Na delegacia, a dupla prestou depoimento e alegou que o veículo foi recuperado após contato com amigos da região onde foi levado e, posteriormente, eixado na Avenida Leopoldo Bulhões, em Manguinhos. De lá, Matheus Paquetá e Elivelton Guedes conduziram o carro até o condomínio. Hugo chegou em seguida na delegacia e corroborou com a história.

O lateral-esquerdo do Botafogo foi à 17ª DP por volta das 20h e, em depoimento, disse que Matheus e Elivelton estavam em contato tento ajudar.