Botafogo de Artur Jorge tem 30 dias de preparação e jogos até a final da LibertadoresEitan Abramovich/AFP

Publicado 01/11/2024 14:15

30 de novembro, data da final da Libertadores contra o Atlético-MG, mas não pode se dar ao luxo de deixar o confrontos decisivos pela competição nacional, enquanto o Galo tem outra decisão a disputar, da Copa do Brasil.

Botafogo vive a expectativa paracontra o Atlético-MG, mas não pode se dar ao luxo de deixar o Brasileirão de lado, como outros finalistas já fizeram. Com a possibilidade de conquistar os dois títulos, o Glorioso terá, enquanto o Galo tem outra decisão a disputar, da Copa do Brasil.

Ainda assim, os mineiros terão uma partida a mais em novembro, antes do confronto entre as equipes em Buenos Aires. Os jogos contra o Flamengo serão neste domingo e no outro pela final, quando o Botafogo já terá iniciado o período de folga na data Fifa. Ainda haverá outro no dia 13, pelo Brasileirão.



o Atlético-MG poderá poupar seus titulares na semana da final da Libertadores, quando joga contra o São Paulo no Morumbis. Já o Glorioso terá pela frente o pode decidir o Brasileirão contra o Palmeiras, quatro dias antes.

Por outro lado,, quando joga contra o São Paulo no Morumbis. Já oterá pela frente o confronto antecipado e que, quatro dias antes.

Em relação aos adversários pela frente, a tabela dos cariocas é mais "tranquila", já que tem dois times que lutam contra o rebaixamento (Cuiabá e Vitória). Mas também tem logo de cara o clássico em casa com o Vasco, na terça-feira (5).



Só que os mineiros, que estão no meio da tabela, terão confrontos mais duros no Brasileirão para poder poupar. Se pega o lanterna Atlético-GO, por outro lado tem três adversários no G-6: Flamengo, São Paulo e o próprio Botafogo.



Os dois finalistas da Libertadores se enfrentam na competição nacional em 20 de novembro, numa prévia do confronto 10 dias depois.



Os jogos do Botafogo no Brasileirão

- Terça (5/11) - Botafogo x Vasco - Nilton Santos

- 9/11 - Botafogo x Cuiabá - Nilton Santos

- 20/11 - Atlético-MG x Botafogo - Arena MRV

- 23/11 - Botafogo x Vitória - Nilton Santos*

- 26/11 - Palmeiras x Botafogo - Allianz Parque



* Estádio pode mudar

Os compromissos do Atlético-MG antes da final da Libertadores



- Domingo (3/11) - Flamengo x Atlético-MG - Maracanã - final da Copa do Brasil

- Quarta (6/11) - Atlético-GO x Atlético-MG - Antônio Acioly - Brasileirão

- 10/11 - Atlético-MG x Flamengo - MRV Arena - final da Copa do Brasil

- 13/11 - Flamengo x Atlético-MG - Maracanã - Brasileirão

- 20/11 - Atlético-MG x Botafogo - Arena MRV - Brasileirão

- 24/11 - São Paulo x Atlético-MG - Morumbis - Brasileirão