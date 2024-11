Botafogo enfrentará o Palmeiras quatro dias antes da final da Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 31/10/2024 18:30

Botafogo decidiu que não tentará mudar a data do jogo contra o Palmeiras, pela 36ª rodada do Brasileirão. Nesta semana, os clubes foram informados pela CBF que a partida será realizada em 26 de novembro, quatro dias antes do Glorioso disputar a final da Libertadores. Rio - Odecidiu que não tentará mudar a data do jogo contra o Palmeiras, pela 36ª rodada do Brasileirão. Nesta semana,

o Botafogo tentaria formas de conseguir uma nova data para o duelo, que pode decidir o Campeonato Brasileiro. Porém, de acordo com o "ge", o Alvinegro estudou o calendário e entendeu que não há outra data para que o confronto aconteça, mesmo que não a distância para a decisão contra o Atlético-MG não seja ideal. Houve a expectativa de que, que pode decidir o Campeonato Brasileiro. Porém, de acordo com o "ge", o Alvinegro estudou o calendário e, mesmo que não a distância para a decisão contra o Atlético-MG não seja ideal.

Nos bastidores, o Botafogo entende que não é o momento de comprar briga com a CBF. Além disso, considera a causa perdida, uma vez que os finalistas da Libertadores dos últimos anos também entraram em campo quatro dias antes e não haveria argumentos para uma exceção ao Glorioso.

Agora, a comissão técnica do Botafogo se prepara para o desgaste dos dois jogos decisivos que terá na mesma semana. Após jogar contra o Palmeiras no dia 26, o time carioca seguirá para Buenos Aires, onde precisa estar no dia seguinte para cumprir o protocolo da Conmebol. No dia 30, enfrentará o Atlético-MG na grande decisão da Libertadores no Monumental de Nuñez.



Imbróglio por data

Em um primeiro momento, a data base do calendário da CBF indicava a realização de Palmeiras x Botafogo para o dia 1/12. Após estudo do calendário e falta de datas, a terça-feira (26/11) se tornou viável para não atrapalhar a ida do Glorioso para Buenos Aires, onde será a decisão da Libertadores.

O cenário do jogo contra o Palmeiras indica clima de decisão. Restando sete jogos para o fim do Brasileirão, o Botafogo lidera com 64 pontos, três a mais do que o time paulista.