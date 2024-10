Botafogo goleou o Peñarol por 5 a 0 e encaminhou classificação para a final da Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 30/10/2024 19:45

Botafogo não esconde sua insatisfação com a decisão da CBF de marcar o jogo decisivo contra o Palmeiras, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, para o dia 26 de novembro, quatro dias antes da decisão da Libertadores, para qual está virtualmente classificado. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Glorioso enviará um ofício à entidade com sugestões de novas datas. Rio - Onão esconde sua insatisfação com a decisão da CBF de, quatro dias antes da decisão da Libertadores, para qual está virtualmente classificado. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Glorioso

O documento só será encaminhado à CBF após o Botafogo confirmar sua presença na final, o que provavelmente acontecerá na noite desta quarta-feira (30), contra o Peñarol, no Estádio Centenário, em Montevidéu. O Glorioso pode perder por até quatro gols de diferença na capital uruguaia que ainda se classificará.

Imbróglio de datas

Em um primeiro momento, a data base do calendário da CBF indicava a realização de Palmeiras x Botafogo para o dia 1/12. Após estudo do calendário e falta de datas, a terça-feira (26/11) se tornou viável para não atrapalhar a provável ida do Glorioso para Buenos Aires, onde será a decisão da Libertadores.

Pelo protocolo da Conmebol, o Botafogo terá que chegar na capital da Argentina no dia 27 para cumprir a agenda determinada. É o mesmo caso do Atlético-MG, que já está garantido na decisão.

O cenário do jogo contra o Palmeiras indica clima de decisão. Restando sete jogos para o fim do Brasileirão, o Botafogo lidera com 64 pontos, três a mais do que o time paulista.