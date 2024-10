Rafael em ação contra o Magallanes, do Chile, na Copa Sul-Americana de 2023 - Vítor Silva / Botafogo

Rafael em ação contra o Magallanes, do Chile, na Copa Sul-Americana de 2023Vítor Silva / Botafogo

Publicado 30/10/2024 18:14

Rio - Lateral-direito do Botafogo , Rafael criticou a postura do Peñarol antes do segundo jogo da semifinal da Libertadores da América. O defensor, que se recupera de lesão no joelho esquerdo, comentou a confusão fora de campo e projetou o confronto desta quarta-feira (30).