Torcida do Peñarol fez foguetório no hotel do Botafogo, em Montevidéu, no Uruguai - Reprodução

Torcida do Peñarol fez foguetório no hotel do Botafogo, em Montevidéu, no UruguaiReprodução

Publicado 30/10/2024 12:00 | Atualizado 30/10/2024 12:02

Montevidéu (URU) - O Botafogo está muito próximo de garantir vaga na final da Libertadores pela primeira vez na história. Após vencer o jogo de ida por 5 a 0, o Alvinegro encara o Peñarol, nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Centenário, em Montevidéu, pela partida de volta. Na tentativa de diminuir o placar, os uruguaios fizeram um foguetório em frente ao hotel durante a madrugada.

Segundo o "ge", o foguetório não atrapalhou o sono dos jogadores, comissão técnica e funcionários do Botafogo. Além dos fogos, a torcida do Peñarol também planejou organizar um "bandeiraço" para ficar cantando músicas do Peñarol nas intermediações do hotel. O policiamento foi reforçado na região desde a chegada do Botafogo.