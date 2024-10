Torcedores do Peñarol foram detidos após briga no Recreio dos Bandeirantes, na última semana - Renan Areias/Agência O Dia

Torcedores do Peñarol foram detidos após briga no Recreio dos Bandeirantes, na última semanaRenan Areias/Agência O Dia

O clima de tensão tomou as ruas de Montevidéu horas antes da partida entre Botafogo e Peñarol, pela Libertadores, nesta quarta-feira (30), que foi transferida para o Estádio Centenário. Entre as hostilidades sofridas pelos brasileiros na cidade, o repórter cinematográfico da TV Globo, PC Júnior, foi empurrado na rua por torcedores uruguaios, segundo o "ge".

Nas últimas horas, o medo de alvinegros se agravou na capital uruguaia com a indefinição da presença ou não da torcida do Botafogo na partida. Há relatos de provocações, ofensas racistas e até ameaças de morte por toda cidade. Um alvinegro declarou à TV Globo que chegou a ser perseguido por torcedores do Peñarol nas ruas de Montevidéu.

Guerra no Rio

O cenário de medo chegou neste ponto por conta da briga protagonizada por torcedores do Peñarol na última quarta-feira (23), na praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio, que terminou com a detenção de mais de 250 uruguaios. Por lá, a narrativa é de que a confusão começou por culpa dos brasileiros. O Peñarol, inclusive, assumiu a defesa dos 21 torcedores que ainda estão presos no Rio.

Mudança de estádio

Na última segunda-feira (28), o governo do Uruguai chegou a proibir a ida de torcedores do Botafogo na partida. Após uma série de reuniões nesta terça (29), ficou decidido que o jogo não será mais no Campeón del Siglo e sim no Estádio Centenário, que pertence à prefeitura, com a presença de torcedores alvinegros.

Como o Centenário tem 25 mil lugares a mais do que o estádio do Peñarol, as autoridades entendem que é mais fácil dar segurança aos torcedores. Além disso, o tradicional estádio fica em uma área mais central de Montevidéu, o que facilita o deslocamento.

Dentro de campo, o Botafogo está virtualmente classificado para a final da Libertadores. O Glorioso aplicou uma goleada por 5 a 0 no Nilton Santos no jogo de ida e pode perder por até quatro gols de diferença para avançar à decisão.