Ignacio Ruglio é o presidente do Peñarol - Divulgação/X @OficialCAP

Publicado 29/10/2024 21:01 | Atualizado 29/10/2024 23:40

Uruguai - O presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio, concedeu entrevista nesta terça-feira, 29, após a Conmebol oficializar a transferência do jogo contra o Botafogo para o Estádio Centenário . O mandatário destacou que a ideia não agradou ao clube de início, mas pontou que a decisão foi um "dano menor", já que haverá a presença de público.

"Queríamos jogar este jogo com a nossa torcida e não com portões fechados. Tivemos a recomendação da AUF (Associação Uruguaia de Futebol) e do Ministério do Interior para jogar no Estádio Centenário com público. Ideia obviamente que no início não nos agradou, porque era aceitar um precedente de que sairíamos da nossa casa. Neste caso, a Conmebol ia tomar a decisão de nos tirar daqui. O Ministério de Interior deixou bem claro que não viabilizou as duas torcidas no Campeón del Siglo (palco original da partida)", disse Ruglio.

"Conversamos com (o técnico) Diego Aguirre, com os jogadores. Todos nos pediram para jogar no Campeón Del Siglo, obviamente era o que queríamos, mas não havia possibilidade. Não quiseram negociar de nenhuma maneira. O dano menor da situação, a única saída era jogar no Centenário com torcida", completou.

Ignacio Ruglio ainda revelou que, para aceitar a mudança de estádio, negocia a volta dos uruguaios que estão presos por causa da confusão na praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio, na semana passada. O ocorrido terminou com a detenção de mais de 250 uruguaios.

"Como parte da negociação, Peñarol disse que nos parecia muito injusto que o Botafogo tivesse feito tudo o que fez no Brasil. Nos disseram que há expedientes abertos e que chegarão sanções", alegou o presidente.

"Nós dissemos que precisávamos ter alguma certeza no tema dos presos que temos no Brasil. Como parte da negociação de aceitar de jogar no Centenário, colocamos como prioridade e que queríamos por escrito que AUF, governo uruguaio, Botafogo e Conmebol se comprometam a partir de quinta-feira a se instalar no Rio de Janeiro até que nossos detidos voltem ao Uruguai", completou.

A partida entre Peñarol e Botafogo acontecerá nesta quarta-feira, a partir das 21h30, no Estádio Centenário. A partida é válida pelo jogo da volta da semifinal da Libertadores. Na ida, o Glorioso venceu o time uruguaio por 5 a 0.

"Voltamos a repetir que não era a solução que queríamos, mas muitas vezes temos que tomar decisões. Às 17h ou 18h, nos comunicaram que a partida seria retirada do Uruguai ou seria jogada sem público. E mal menor dentro das soluções era de jogar no Centenário. Conversamos com a comissão técnica e nossos jogadores, e o que eles queriam era estar com nosso público. Não tínhamos outra opção", reforçou Ruglio.