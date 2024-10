Júnior Santos é um dos destaques do Botafogo em 2024 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 29/10/2024 09:03

Rio - O atacante Júnior Santos evoluiu em sua recuperação e entrou em fase final no tratamento após sentir novo problema na região da lesão na tíbia esquerda, que o afastou por cerca de 60 dias, e se aproximou de um retorno ao Botafogo. A expectativa é que fique à disposição no clássico com o Vasco, na próxima terça-feira (5/11), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão. As informações são de Anderson Motta.

Júnior Santos passou por uma cirurgia na tíbia devido a uma fratura ocorrida no dia 20 de julho, na vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Internacional, no Nilton Santos, e retornou no dia 28 de setembro, contra o Grêmio, no empate em 0 a 0 no Mané Garrincha. Contra o Tricolor Gaúcho, sentiu dores no local e passou a ser preservado.

O jogador sofreu leve complicação com inchaço no local do procedimento cirúrgico após uma pancada e isso o tirou dos jogos contra Athletico-PR (vitória por 1 a 0 em Curitiba) e Criciúma (0 a 0 no Maracanã).

Em fase final de recuperação, Júnior Santos treina com intensidade menor e foca nos trabalhos de fortalecimento. O camisa 11, além do acompanhamento no clube, também faz sessões particulares de fisioterapia para acelerar o processo.