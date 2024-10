Centenário vai receber semifinal da Libertadores - Reprodução / Twitter

Centenário vai receber semifinal da LibertadoresReprodução / Twitter

Publicado 29/10/2024 18:58

Rio - Confirmado como palco de Peñarol e Botafogo, nesta quarta-feira, pela Libertadores, o estádio Centenário está em condições bastante precárias. Em vídeo que circula nas redes sociais o histórico estádio de Montevidéu aparece com um gramado em péssima qualidade, o campo ainda estava sem balizas e com obras de reparos nas arquibancadas na região próxima das cabines de imprensa.

Estive há pouquíssimas horas no Centenario Montevideo. Diagnóstico: o gramado está tenebroso, ainda estava sem balizas e com obras de reparos rolando nas arquibancadas onde ficam as cabines de imprensa. pic.twitter.com/aAl2rkEkv4 — Braune (@brauneoficial) October 29, 2024

Inicialmente a partida aconteceria no Campeón del Siglo, porém, após um dia intenso de reuniões envolvendo a Conmebol, o Peñarol e o Botafogo, o jogo acabou mudando de local. O confronto de volta pela semifinal da Libertadores será realizado no Centenário com a presença de torcedores do clube carioca.

Como o Centenário tem 25 mil lugares a mais do que o estádio do Peñarol, as autoridades entendem que é mais fácil dar segurança aos torcedores. Além disso, o tradicional estádio fica em uma área mais central de Montevidéu, o que facilita o deslocamento.

Durante os encontros, o governo do Uruguai se comprometeu a garantir a segurança dos brasileiros que forem à partida. A solução de mudar o local não agradou a Conmebol, que queria que o regulamento fosse cumprido, e nem a CBF, que defendia princípio da reciprocidade para seu afiliado.

Nas últimas horas, a Conmebol enviou um ofício à Associação Uruguaia de Futebol (AUF) para exigir a presença de torcedores do Botafogo na partida em Montevidéu. A entidade afirmou que a determinação descumpria o regulamento da competição e pediu que as garantias de segurança aos alvinegros fossem enviadas por escrito até 10h desta terça-feira (29), o que não aconteceu.

Diante da indefinição, a Conmebol chegou a cogitar que a partida fosse disputada sem público para evitar benefício ao Peñarol. A mudança de cidade também era uma opção, mas a falta de tempo hábil fez com que a possibilidade fosse descartada.