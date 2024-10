Estádio Centenário em Montevidéu - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 29/10/2024 18:45

Botafogo, nesta quarta-feira (30), em Montevidéu, não será mais no Campeón del Siglo. Após um dia intenso de reuniões, ficou definido que o confronto acontecerá no Estádio Centenário, que pertence à prefeitura, com a presença de torcedores alvinegros. Rio - O segundo jogo da semifinal da Libertadores entre Peñarol e, nesta quarta-feira (30), em Montevidéu, não será mais no Campeón del SigloApós um dia intenso de reuniões, ficou definido que o confronto

Como o Centenário tem 25 mil lugares a mais do que o estádio do Peñarol, as autoridades entendem que é mais fácil dar segurança aos torcedores. Além disso, o tradicional estádio fica em uma área mais central de Montevidéu, o que facilita o deslocamento.

Durante os encontros, o governo do Uruguai se comprometeu a garantir a segurança dos brasileiros que forem à partida. A solução de mudar o local não agradou a Conmebol, que queria que o regulamento fosse cumprido, e nem a CBF, que defendia princípio da reciprocidade para seu afiliado.

a Conmebol enviou um ofício à Associação Uruguaia de Futebol (AUF) para exigir a presença de torcedores do Botafogo na partida em Montevidéu. A entidade afirmou que a determinação descumpria o regulamento da competição e pediu que as garantias de segurança aos alvinegros fossem enviadas por escrito até 10h desta terça-feira (29), o que não aconteceu. Nas últimas horas,para. A entidade afirmou que a determinação descumpria o regulamento da competição e pediu que as garantias de segurança aos alvinegros fossem enviadas por escrito até 10h desta terça-feira (29), o que não aconteceu.

Diante da indefinição, a Conmebol chegou a cogitar que a partida fosse disputada sem público para evitar benefício ao Peñarol. A mudança de cidade também era uma opção, mas a falta de tempo hábil fez com que a possibilidade fosse descartada.

O que diz a Conmebol

A Conmebol divulgou um comunicado confirmando a mudança de local e afirmou que toda segurança, assim como os custos da alteração, serão de responsabilidade do Peñarol.

"A CONMEBOL recebeu a solicitação para que a partida entre Club Atlético Peñarol e Botafogo de Futebol e Regatas fosse disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, seguindo recomendação de segurança do Ministério do Interior da República Oriental do Uruguai.



Nesse sentido, a CONMEBOL acata a recomendação do Ministério do Interior e determina a nova etapa do compromisso."

Governo trabalha pela segurança dos brasileiros

Em nota, os Ministérios das Relações Exteriores e do Esporte afirmaram que estão trabalhando pela segurança dos torcedores do Botafogo na partida.

"Os Ministérios das Relações Exteriores e do Esporte trabalham para garantir a segurança dos torcedores brasileiros no Uruguai por ocasião do jogo da Copa Libertadores da América entre o Botafogo e o Peñarol, nesta quarta-feira, 30 de outubro, no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.



Com o apoio da Embaixada do Brasil em Montevidéu, foi aberto um canal de diálogo com o governo uruguaio para encaminhar as preocupações relativas à segurança dos torcedores brasileiros.



A proteção e o bem-estar dos nossos cidadãos são prioridade máxima para o Governo Federal e para os Ministérios das Relações Exteriores e do Esporte. O governo brasileiro permanecerá atento a qualquer nova informação.



O Consulado-Geral do Brasil em Montevidéu monitora a situação atentamente por meio de seu plantão consular (+598 91 300 301, com Whatsapp), que permanece em funcionamento 24 horas por dia para atender brasileiros em situação de emergência. O plantão consular geral do Itamaraty também pode ser contatado pelo telefone +55 (61) 98260-0610."

Proibição aos alvinegros

Em sua justificativa para proibir a presença dos alvinegros, o clube uruguaio afirmou estar preocupado com a segurança e disse temer confrontos nos arredores do Campeón del Siglo. O discurso foi acatado pela Conmebol e as autoridades locais e a decisão anunciada na última segunda (28) por Nicolas Martinelli, ministro do interior do Uruguai.

"Diante dos incidentes violentos ocorridos no Rio de Janeiro ocorridos na partida de ida da Copa Libertadores entre Peñarol e Botafogo, decidimos proibir a entrada dos torcedores do Botafogo no Estádio Campeón del Siglo na partida de volta em Montevidéu. Essa medida responde às razões de segurança e busca evitar novos distúrbios entre as torcidas de ambas as equipes", escreveu o ministro.

Dentro de campo, o Botafogo está virtualmente classificado para a final da Libertadores. O Glorioso aplicou uma goleada por 5 a 0 no Nilton Santos no jogo de ida e pode perder por até quatro gols de diferença para avançar à decisão.