Alex Telles em ação durante treino do Botafogo no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 29/10/2024 16:01

Enquanto o lateral-esquerdo ficou de fora apenas por opção do técnico Artur Jorge no confronto do fim de semana, o goleiro Gatito Fernández havia sentido um desconforto. Agora, ambos estarão à disposição para o duelo decisivo.

No Rio de Janeiro, o Botafogo goleou por 5 a 0 e encaminhou a vaga para disputar a final do torneio continental pela primeira vez em sua história. Mesmo que seja derrotado por quatro gols de diferença, se garante na briga pela taça no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, na Argentina.

Do outro lado da chave, Atlético-MG e River Plate duelam em busca da classificação. Na ida, em Belo Horizonte, o Galo venceu por 3 a 0. A decisão será nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires.