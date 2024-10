Thairo Arruda é o CEO da SAF do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/10/2024 08:38 | Atualizado 30/10/2024 09:10

Rio - CEO da SAF do Botafogo, Thairo Arruda, elogiou a Conmebol na condução para a alteração do palco do jogo contra o Peñarol , nesta quarta-feira (30), pela volta da semifinal da Libertadores. Inicialmente marcado para o Campeón del Siglo, a decisão pela vaga na final foi para o Estádio Centenário e com ambas as torcidas presentes.

"A Conmebol foi muito hábil e muito inteligente de escolher, de chegar nessa solução. É uma solução muito equilibrada, que preserva principalmente a segurança da torcida, do clube, e preserva também o regulamento da competição. A gente achou que era muito complicado, muito complexo, a solução que o Peñarol colocou com o Governo, de ter uma torcida única para criar esse precedente que poderia abrir um caminho sem volta de vários outros jogos, várias outras entidades quererem o mesmo no futuro, tendo esse precedente", disse, em entrevista à ESPN.

"O Botafogo está muito satisfeito com isso, e acreditamos que o espetáculo tem que ter torcida, tem que ter segurança, e acredito que a gente chegou em bons termos", completou.

A partida aconteceria no Campeón del Siglo, mas o Ministério do Interior do Uruguai proibiu a presença de torcedores do Botafogo alegando problemas de segurança para os brasileiros. A Conmebol se posicionou ameaçando realizar o jogo com portões fechados e, após reuniões com forças de segurança e clubes, alterou para um local maior.