Bastos, do Botafogo, em ação no duelo com o Palmeiras, no Allianz Parque, pela LibertadoresVítor Silva/Botafogo

Publicado 30/10/2024 10:51

Rio - A partida entre Palmeiras e Botafogo, válida pela 36ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque, será disputada em 26 de novembro, quatro dias antes da grande final da Libertadores. O Alvinegro encara o Peñarol nesta quarta-feira (30) pela volta da semifinal, mas tem boa vantagem após o 5 a 0 da ida.

Em um primeiro momento, a data base do calendário da CBF indicava a realização de Palmeiras x Botafogo para o dia 1/12. Após estudo do calendário e falta de datas, a terça-feira (26/11) se tornou viável para não atrapalhar a provável ida do Glorioso para Buenos Aires. As informações são do "ge".

Com isso, as duas equipes jogarão a rodada anterior no sábado (23). O Palmeiras visitará o Atlético-GO, enquanto o Botafogo receberá o Vitória no Nilton Santos.

O cenário do jogo indica clima de decisão. Restando sete jogos para o fim do Brasileirão, o Botafogo lidera com 64 pontos contra 61 do Palmeiras.