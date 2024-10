Torcedores do Peñarol foram presos após briga no Recreio dos Bandeirantes - Renan Areias/Agência O Dia

Torcedores do Peñarol foram presos após briga no Recreio dos BandeirantesRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 30/10/2024 16:02

pedindo que não haja ataques à torcida do Botafogo no jogo de logo mais, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, pela semifinal da Libertadores. Segundo a organizada, os advogados acreditam que novas brigas podem complicar ainda mais a situação dos 21 uruguaios mantidos presos no Rio por conta da confusão na praia do Recreio na última semana, que são chamados de "reféns" na nota. Rio - Principal torcida organizada do Peñarol, a "Barra Amsterdam" divulgou um comunicado, na tarde desta quarta-feira (30),

A Barra Amsterdam afirma ter recebido a promessa de ajuda jurídica para libertar os torcedores detidos no Brasil. O governo do Uruguai, a Conmebol e a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) já teriam se comprometido.

"É por isso que que queremos transmitir tranquilidade e serenidade no entorno do Centenário. É um pedido dos familiares dos torcedores detidos no Brasil que têm uma enorme preocupação e angústia de que hoje a violência se torne imparável, violência que agravará a situação processual com consequências judiciais ruins a seus queridos, como expressam os advogados", diz a nota.

Comunicado.

BARRA AMSTERDAM: pic.twitter.com/CchLsn78xS — LOS PIBES DEL CARBONERO (@lpdc_aguantan) October 25, 2024 "Por este motivo, a Barra Amsterdam solicita a todos os aurinegros parciais a tranquilidade dentro e fora do estádio Centenário. Aos diferentes grupos que formam a organizada, aos sócios, aos não-sócios, aos que vão sozinho ou em grupos, aos torcedores de todos os setores do estádio", completou.

O comunicado da organizada reforça a falsa narrativa que está sendo reforçada no Uruguai pela imprensa e pelo Peñarol, de que três organizadas e a polícia se juntaram, sem motivos, para agredir os uruguaios antes do jogo de ida, na última semana. Na verdade, o cenário de guerra começou após os torcedores do Peñarol saquearem comerciantes na praia do Recreio.

"Ficou demonstrado que nem juntando três organizadas com a polícia conseguiram o que queriam, que era machucar gravemente as famílias e ficar com os pertences da nossa torcida. Ficou demonstrado quem é quem, por isso este caso despertou a solidariedade internacional. Ficou demonstrando quem é quem e todos sabem que o Carbonero (apelido do Peñarol) é grande por sua gente", destaca um trecho.

Nas últimas horas, o medo de alvinegros se agravou na capital uruguaia, principalmente com a indefinição da presença ou não da torcida do Botafogo na partida. Há relatos de provocações, ofensas racistas e até ameaças de morte por toda cidade. Um alvinegro declarou à TV Globo que chegou a ser perseguido por torcedores do Peñarol nas ruas de Montevidéu. O repórter cinematográfico da Globo, PC Júnior, chegou a ser empurrado na rua por torcedores uruguaios

Por conta do clima de guerra, as autoridades do Uruguai decidiram transferir o jogo do Campeón del Siglo para o Centenário com o intuito de garantir a presença da torcida do Botafogo.

Como o Centenário tem 25 mil lugares a mais do que o estádio do Peñarol, as autoridades entendem que é mais fácil dar segurança aos torcedores. Além disso, o tradicional estádio fica em uma área mais central de Montevidéu, o que facilita o deslocamento.

Dentro de campo, o Botafogo está virtualmente classificado para a final da Libertadores. O Glorioso aplicou uma goleada por 5 a 0 no Nilton Santos no jogo de ida e pode perder por até quatro gols de diferença para avançar à decisão.