Alexander Barboza comemorando gol do Botafogo com Luiz Henrique e Bastos - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 30/10/2024 13:33

Rio - Com a antecipação do duelo com o Palmeiras para o dia 26 de novembro (terça-feira), pela 36ª do Brasileirão, o Botafogo deve ser afetado em outras duas partidas. Além da possibilidade de precisar mandar em outro estádio, há também risco por limite de tempo após Data Fifa envolvendo atletas convocados.

O cenário indica que o Glorioso irá enfrentar o Atlético-MG na Arena MRV no dia 20 (quarta) e o Vitória em casa no dia 23 (sábado), respeitando espaço para descanso no calendário. No entanto, dois problemas surgem tendo em vista o planejamento inicial.

Um jogo no dia 20 seria 24h depois de Brasil x Uruguai pelas Eliminatórias e, na última convocação para Data Fifa, o Botafogo teve Alex Telles, Luiz Henrique e Igor Jesus chamados para a seleção brasileira. Além do trio, Gatito Fernández (Paraguai), Bastos (Angola), Savarino (Venezuela) e Thiago Almada (Argentina) também representaram seus países.

Já em relação ao confronto com o Vitória, o dia 23 (sábado) seria o único disponível. No mesmo dia, no Nilton Santos, está previsto show da banda de rock Forfun.

Pela 30ª rodada do Brasileirão, o Botafogo precisou recentemente, no dia 18/10, mandar o jogo contra o Criciúma no Maracanã. No mesmo dia, o Nilton Santos recebeu o cantor estadunidense Bruno Mars.