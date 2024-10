Ônibus com torcedores do Botafogo foi apedrejado a caminho do Centenário - Reprodução

Ônibus com torcedores do Botafogo foi apedrejado a caminho do Centenário

Publicado 30/10/2024 18:02 | Atualizado 30/10/2024 18:17

Uruguai - Um ônibus que levava torcedores do Botafogo foi apedrejado a caminho da praça Parque Rodó, em Montevidéu, que servirá de ponto de encontro para os alvinegros que vão ao Estádio Centenário, palco do segundo jogo da semifinal da Libertadores nesta quarta-feira (30), contra o Peñarol. Ainda não há informações sobre feridos.

torcedores precisaram se abaixar no corredor do veículo durante o trajeto. | Ônibus da torcida do Botafogo é apedrejado a caminho do Centenário.



Outros ônibus também foram atacados, mas não tiveram seus vidros quebrados, já que as pedras atingiram apenas a lataria. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que torcedores precisaram se abaixar no corredor do veículo durante o trajeto.

Nas últimas horas, o medo de alvinegros se agravou na capital uruguaia, principalmente com a indefinição da presença ou não da torcida do Botafogo na partida após veto do governo uruguaio. Há relatos de provocações, ofensas racistas e até ameaças de morte por toda cidade em retaliação à confusão da última semana na praia do Recreio, quando mais de 250 uruguaios foram presos antes do jogo de ida.

transferir o jogo do Campeón del Siglo para o Centenário com o intuito de garantir a presença da torcida do Botafogo.

Por conta do clima de guerra, as autoridades do Uruguai decidiramcom o intuito de garantir a presença da torcida do Botafogo.

Como o Centenário tem 25 mil lugares a mais do que o estádio do Peñarol, as autoridades entendem que é mais fácil dar segurança aos torcedores. Além disso, o tradicional estádio fica em uma área mais central de Montevidéu, o que facilita o deslocamento.



Dentro de campo, o Botafogo está virtualmente classificado para a final da Libertadores. O Glorioso aplicou uma goleada por 5 a 0 no Nilton Santos no jogo de ida e pode perder por até quatro gols de diferença para avançar à decisão.