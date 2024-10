Torcedores do Botafogo em Montevidéu - Vítor Silva/ BFR

Publicado 30/10/2024 15:59 | Atualizado 30/10/2024 16:03

Uruguai - Horas antes da partida de volta pela semifinal da Libertadores entre Botafogo e Peñarol, no Uruguai, os alvinegros vivem um clima de tensão. Em relato na rede social "X", o antigo Twitter, o botafoguense Pedro Dep afirmou que a polícia uruguaia está dando informações conflitantes sobre o ponto que os torcedores do clube carioca devem ficar em Montevidéu.

"A polícia marcou o ponto de encontro da torcida do Botafogo em um parque. Acontece que tem dois parques com o mesmo nome. Agora os policiais que estão no parque A mandam ir para o B e os que estão no B mandam ir para o A. Fazem isso de sacanagem para tumultuar nossa ida ao estádio", afirmou o torcedor que escreve no portal "GE" e tem um canal no YouTube.

A partida entre Peñarol e Botafogo vem sendo cercada de apreensão desde que na última semana, os torcedores do clube uruguaio se envolveram em uma grande confusão no bairro do Recreio, Zona Oeste do Rio, sendo alguns levados até a prisão. No jogo de volta, houve o risco da partida ocorrer sem torcedores do Alvinegro, porém, o duelo acabou sendo confirmado no estádio Centenário com a presença dos brasileiros.

Como goleou o Peñarol por 5 a 0 no Rio, o Botafogo pode até mesmo perder por quatro gols de diferença, no Uruguai, que irá garantir sua primeira participação em uma final de Libertadores. O Atlético-MG, que eliminou o River Plate, em Buenos Aires, garantiu a vaga.