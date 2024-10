Deyverson, do Atlético-MG, no jogo contra o River Plate - Pedro Souza / Atlético

Publicado 29/10/2024 23:44 | Atualizado 29/10/2024 23:50

Argentina - O Atlético-MG é o primeiro finalista da Libertadores 2024. O Galo assegurou a classificação ao empatar em 0 a 0 com o River Plate no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na noite desta terça-feira (29), pelo jogo da volta da semifinal. Na ida, o time de Belo Horizonte venceu os argentinos por 3 a 0.

A grande decisão está marcada para o dia 30 de novembro, no próprio Monumental de Núñez . O adversário do Atlético-MG virá do confronto entre Botafogo e Peñarol.

O primeiro tempo correu conforme o esperado: o Atlético-MG se fechou e viu o River Plate pressionar em busca do gol. De acordo com dados do Sofascore, o time argentino finalizou 16 vezes. Apesar do volume, Everson precisou realizar apenas duas defesas. O Galo, por sua vez, teve uma boa chance com Deyverson, que ficou cara a cara Armani, mas ele não finalizou. Houve contato com o goleiro dentro da área, e o atacante caiu, porém o árbitro não viu pênalti.

No retorno do intervalo, o Atlético-MG surpreendeu o rival e mandou uma bola no travessão logo nos primeiros minutos com Gustavo Scarpa. Deyverson chegou a pegar o rebote, mas Armani salvou em cima da linha. Depois disso, o River se lançou ao ataque, mas o Galo soube se defender e contou com boas defesas de Everson para segurar o empate sem gols.