Javier Tebas é o presidente de LaLigaReprodução/Instagram @javier.tebas

Publicado 29/10/2024 23:18

Espanha - O presidente de LaLiga, Javier Tebas, fez mais críticas ao Super Mundial e, agora, colocou a realização da competição em dúvida. Em entrevista ao jornal francês "L'Équipe", ele destacou que a entidade está com dificuldade para resolver a situação dos valores que serão pagos aos grandes clubes europeus.

"Não estou seguro de que se disputará. A questão de dar aos clubes o que foi prometido parece que ainda não resolvida. Se a Fifa conseguir dar aos grandes clubes europeus participantes os 40 ou 50 milhões de que se fala, terá de explicar como o fez. Quando sabe que não está recebendo o dinheiro que esperava, que todos se opõem a essa competição, a Fifa deveria jogar a toalha", disse Javier Tebas.

Há duas semanas, o mandatário de LaLiga defendeu que o torneio não é necessário e não tem o interesse dos atletas. Na entrevista ao "L'Equipe", ele citou os impactos da competição para os jogadores.

"Põe em perigo a saúde física e mental dos seus participantes. E afeta o valor das competições nacionais, o que atinge a todos os jogadores", pontuou Tebas.

A edição inaugural do Mundial de Clubes no formato de Copa do Mundo será disputada em 11 cidades, sendo que apenas Orlando terá dois estádios. A competição terá 32 times e será disputada a cada quatro anos. O torneio será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.