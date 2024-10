Vidro quebrado em ônibus que leva torcedores do Atlético-MG ao Monumental de Núñez - Reprodução/X @Gigante_D_Minas

Vidro quebrado em ônibus que leva torcedores do Atlético-MG ao Monumental de NúñezReprodução/X @Gigante_D_Minas

Publicado 29/10/2024 20:07

Argentina - Na noite desta terça-feira (29), um ônibus com torcedores do Atlético-MG foi apedrejado no caminho rumo ao Monumental de Núñez, onde acontece a partida contra o River Plate, válida pela semifinal da Libertadores.

Mesmo com a escolta até o estádio, torcedores argentinos arremessaram pedras no veículo, de acordo com o relato dos torcedores. Uma delas quebrou o vidro, mas ninguém se feriu.

Torcedores do River Plate arremessaram uma pedra no ônibus de torcedores do Galo.



Reprodução pic.twitter.com/TadKyNqO9h — Central do Galo (@CentralDoCAM) October 29, 2024

Problemas da delegação no trajeto

Já o ônibus que levava a delegação do Atlético-MG chegou a interromper o trajeto que fazia até o Monumental. O presidente do clube, Sérgio Coelho, disse à ESPN que a polícia local não garantiu segurança.

"Aquele policial disse que não tem segurança para ir para o estádio. Então, eu quero que ele assuma publicamente que não tem segurança, que nós não vamos para o jogo. Simples assim", destacou Sérgio Coelho.

O Atlético-MG deixou o hotel por volta das 19h. Lá, o mandatário do Galo já chamava a atenção para a falta da segurança. Durante o trajeto, a situação piorou, e ele, além do segurança e integrantes da comissão técnica, desceram do ônibus para tentar revoltar a situação.

Posteriormente, o veículo conseguiu retomar seu trajeto e seguiu rumo ao estádio Monumental de Núñez.