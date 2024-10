’O Caso Robinho’ chega ao catálogo do Globoplay nesta quarta-feira (30) - Divulgação

’O Caso Robinho’ chega ao catálogo do Globoplay nesta quarta-feira (30)Divulgação

Publicado 29/10/2024 19:06

Rio - O documentário "O Caso Robinho", sobre a investigação criminal que condenou a nove anos de prisão, em regime fechado, o craque do futebol mundial pelo crime de estupro coletivo, chega ao Globoplay nesta quarta-feira (30). Com direção de Rafael Pirrho e Caroline Zilberman, a produção conta com um depoimento inédito de Mercedes, que viu sua vida mudar na madrugada de 22 de janeiro de 2013.

fotogaleria

Dividido em quatro episódios, "O Caso Robinho" traz depoimentos também de autoridades do caso e destrincha a investigação que condenou o ex-jogador, preso no Brasil em março deste ano. Com a imagem preservada durante toda a série, Mercedes, que conversou com a produção na Albânia por quase duas horas, fala sobre o fardo que carrega desde o dia em que foi estuprada. "O tempo ajuda. O tempo é o melhor remédio. Mas não apaga. É uma coisa que você leva sempre dentro de você", afirma.

No primeiro episódio, a vítima conta detalhes das lembranças que tem daquela noite e o início das investigações policiais. Cada frase de sofrimento de Mercedes contrasta com as conversas de Robinho e seus amigos, capturadas por conta de grampos e escutas telefônicas feitas pela polícia italiana. A equipe do documentário teve acesso a mais de 10 horas de áudios de conversas de Robinho que foram colhidas pela Justiça italiana.

Com o avanço das investigações, o segundo episódio aborda o momento em que Robinho percebe que o cerco está se fechando contra ele. O vestido vermelho usado por Mercedes naquela noite vira peça-chave para elucidar o caso. No terceiro episódio, o pedido da procuradoria pela prisão e o julgamento em primeira instância que condena Falco e Robinho – os outros quatro envolvidos jamais foram julgados.

Enquanto isto, Robinho segue com a carreira, passando por clubes brasileiros, chineses e turcos, até ter a volta anunciada ao Santos, mas não chega a estrear devido à pressão da torcida e da mídia. Até que toda a conversa do jogador com os outros agressores é descrita pelo "ge" e o caso toma outras proporções.

Já o quarto e último episódio passa pelos julgamentos em segunda e terceira instância. Conta também como a equipe do "Uol" teve acesso aos áudios das conversas que acabaram rendendo a produção de um podcast sobre o caso no site; o pedido da Justiça italiana pelo cumprimento da pena dos dois condenados no Brasil e as consequentes prisões de Robinho e Ricardo Falco, em São Paulo, em março e junho deste ano, respectivamente.