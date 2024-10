Gabigol em treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Gabigol em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 29/10/2024 17:55

Flamengo contra o Internacional, nesta quarta-feira (30), contra o Internacional, no Beira-Rio. De acordo com o "ge", o camisa 99 será poupado para a final da Copa do Brasil e dará lugar a Gonzalo Plata. Rio - Gabigol não deve ser titular na partida docontra o Internacional, nesta quarta-feira (30), contra o Internacional, no Beira-Rio. De acordo com o "ge", o camisa 99 será

não poderá contar com Léo Pereira e Arrascaeta, que estão suspensos. David Luiz e Alex Sandro também não viajaram para Porto Alegre por problemas físicos. Além deles, Carlinhos, De la Cruz, Luiz Araújo, Pedro, Cebolinha e Viña seguem no departamento médico. Para o duelo com o time gaúcho, o técnico Filipe Luís, que estão suspensos.. Além deles, Carlinhos, De la Cruz, Luiz Araújo, Pedro, Cebolinha e Viña seguem no departamento médico.

Assim como Gabigol, quem também será poupado de olho no jogo contra o Galo é Wesley, que dará sua vaga para Varela. Bruno Henrique e Pulgar, que estão fora da primeira partida da final, seguem no time.

Nesta terça-feira (29), o time montado no treino por Filipe Luís teve Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Alcaraz e Gerson; Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

Atualmente, o Flamengo ocupa a quarta posição no Campeonato Brasileiro, com 54 pontos. Uma vitória no duelo atrasado com o Inter diminuiria a distância em relação ao líder Botafogo para sete pontos.