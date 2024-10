De la Cruz em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/CRF

Publicado 29/10/2024 16:44

Rio - O Flamengo sofreu com muitas lesões na atual temporada, perdendo jogadores importantes em várias posições. Dos atletas afastados, o único que o clube carioca conta com a volta neste ano é Nicolás de La Cruz. O uruguaio sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e não vai participar das finais da Copa do Brasil, porém, vai reforçar a equipe na reta final do Campeonato Brasileiro. As informações são do portal "UOL".

Outros dois jogadores que vem evoluindo nas suas recuperações são os atacantes Luiz Araújo e Everton Cebolinha. O caso do primeiro é menos grave e existe a possibilidade dele voltar a atuar no fim de novembro. Luiz Araújo passou por uma cirurgia após problema na cartilagem no joelho direito.

Em relação a Cebolinha, a situação exige mais cuidados. O atacante também foi operado para corrigir ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. Apesar da boa evolução do atleta, ele só deverá voltar aos gramados na próxima temporada.

O foco do Flamengo tanto com Luiz Araújo, quanto com Everton Cebolinha é ter os dois à disposição para o começo da próxima temporada. A situação de ambos é considerada mais favorável que os momentos vividos por Matías Viña e Pedro.

O uruguaio sofreu uma fratura na tíbia e reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito em agosto. A previsão é que o lateral-esquerdo só consiga retornar por volta de março da próxima temporada. A situação de Pedro é ainda mais complicada. O atacante passou por cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e o artilheiro corre o risco de perder o primeiro semestre de 2024.