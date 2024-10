Filipe Luís deve escalar um time misto no Flamengo para enfrentar o Inter no Beira-Rio - Divulgação / Flamengo

Publicado 29/10/2024 18:39

Porto Alegre - O Flamengo enfrenta o Internacional nesta quarta-feira (30) e para sair com a vitória precisará quebrar uma longa sequência de invencibilidade do adversário no Campeonato Brasileiro. O Colorado não perde há mais de dois meses.

A última derrota do clube gaúcho foi para o lanterna Atlético-GO, por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly, pela 23ª rodada do Brasileirão, no dia 18 de agosto. De lá para cá, disputou 11 jogos, com oito vitórias e três empates.

Agora, em partida adiada da 17ª rodada, as equipes medem forças no Beira-Rio, às 19h (de Brasília), e buscam a vitória no confronto direto por uma vaga no G-4.

Neste momento, o Flamengo é o 4º colocado, com 54 pontos, e, o Internacional, o 5º, com 52.

Veja a sequência de invencibilidade do Inter

. Atlético-MG 1x3 Internacional (26/10/2024)

. Internacional 1x0 Grêmio (19/10/2024)

. Corinthians 2x2 Internacional (05/10/2024)

. Internacional 3x1 Vitória (29/09/2024)

. Red Bull Bragantino 2x2 Internacional (25/09/2024)

. São Paulo 1x3 Internacional (22/09/2024)

. Internacional 3x0 Cuiabá (16/09/2024)

. Internacional 2x1 Fortaleza (11/09/2024)

. Juventude 1x3 Internacional (01/09/2024)

. Cruzeiro 0x0 Internacional (28/08/2024)

. Internacional 1x0 Cruzeiro (25/08/2024)