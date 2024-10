David Luiz não viajou com o elenco do Flamengo para Porto Alegre - Gilvan de Souza /CRF

David Luiz não viajou com o elenco do Flamengo para Porto AlegreGilvan de Souza /CRF

Publicado 29/10/2024 15:17 | Atualizado 29/10/2024 15:18

Rio - O Flamengo terá dois desfalques de peso para o duelo com o Internacional, nesta quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Brasileirão. O zagueiro David Luiz e o lateral-esquerdo Alex Sandro apresentaram problemas físicos e, por isso, não viajaram com a delegação para Porto Alegre.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta David Luiz não viajará com a delegação para Porto Alegre. O zagueiro está com dor bilateral no Tendão de Aquiles e tornozelo. #CRF — Flamengo (@Flamengo) October 29, 2024

David Luiz apresentou dores na região bilateral do tendão de Aquiles, além do tornozelo. Já Alex Sandro sentiu um desconforto na parte posterior da coxa, segundo o "ge". O zagueiro estava nos planos do técnico Filipe Luís para a partida , enquanto Ayrton Lucas já havia treinado entre os titulares na lateral.

Seria a primeira vez desde o final de setembro, contra o Athletico-PR, que David Luiz iniciaria uma partida. Já Alex Sandro, por sua vez, chegou assumindo a posição de titular e tem sido um dos pilares do time com Filipe Luís.

A dupla se junta à Arrascaeta e Léo Pereira, suspensos, e Carlinhos, De La Cruz e Luiz Araújo, lesionados, como ausências no duelo, que é um jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. Além deles, o Fla também não conta com Everton Cebolinha, Pedro e Viña, todos fora da temporada.

Atualmente, o Flamengo ocupa a quarta posição no Campeonato Brasileiro, com 54 pontos. Uma vitória no duelo atrasado com o Inter diminuiria a distância em relação ao líder Botafogo para sete pontos.