Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 29/10/2024 18:30

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, festejou a vitória do seu clube do coração no clássico contra o Cerro Porteño por 3 a 0, no último fim de semana. A beldade publicou uma imagem vestindo a camisa do tricampeão da Libertadores e traje íntimo com as cores da equipe.

"Você está muito linda", "Viva o Olimpia e viva você", "Que beleza", "A paraguaia mais bonita de todas", "Beleza impressionante", foram alguns dos comentários feitos no seu perfil no Instagram.

A partida entre Olimpia e o Cerro aconteceu no último domingo. O tricampeão da Libertadores derrotou o adversário por 3 a 0. Os gols foram marcados por Erik López, Richard Ortiz e Manuel Capasso.