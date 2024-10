Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 29/10/2024 14:45 | Atualizado 29/10/2024 14:46

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, se irritou com a escolha do meia Rodri, do Manchester City, como Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador do futebol europeu, pela revista France Football. A beldade fez um trocadilho exibindo seus seios e afirmou que eles são melhores que o espanhol.

fotogaleria

"Uma zombaria da Bola de Ouro, perdeu toda credibilidade e respeito! Minhas bolas (seios) são melhores do que aquele prêmio sem mérito!", afirmou a beldade.

A revista escolhe Rodri, que conquistou a Eurocopa pela seleção espanhola, deixando Vini Jr., que era considerado o grande favorito ao prêmio em segundo lugar. A decisão causou revolta no meio do futebol.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.