Capa do Superdeporte, de Valencia, após a vitória de Rodri na Bola de Ouro - Divulgação / Superdeporte

Publicado 29/10/2024 13:30 | Atualizado 29/10/2024 13:46

Rio - O jornal "Superdeporte", de Valencia, provocou Vini Jr após a derrota na Bola de Ouro . Apesar do favoritismo, o brasileiro foi superado pelo meia espanhol Rodri, do Manchester City, da Inglaterra, em uma decisão polêmica. O periódico aproveitou para alfinetar o jogador brasileiro com uma expressão em latim, logo na semana do reencontro em Mestalla.

Na capa do jornal desta terça-feira (29), o "Suuperdeporte" estampou a frase "VINI, Vidi, Vici", expressão em latim que significa "Vim, vi, venci". No texto original, o certo seria "Veni", mas optaram por usar o nome do jogador brasileiro. Não é a primeira vez que o periódico local provoca Vini Jr, que é o maior algoz do Valencia dentro de campo.

"Rodri se consagra em Paris, 64 anos após o único Bola de Ouro espanhol. O Real Madrid não comparece à festa de gala. Vinícius voltará ao Mestalla sem ser o eleito", destacou o jornal na capa.

Em ascensão na carreira, Vini Jr era o favorito para conquistar o prêmio da revista France Football. Porém, a briga política entre o Real Madrid e a Uefa, que pela primeira vez participou da organização da premiação, teria interferido no resultado, segundo a imprensa espanhola. Vini Jr fez 24 gols e 11 assistências em 39 jogos em 2023/24, incluindo o gol do título da Liga dos Campeões.

Episódio de racismo no Mestalla

No dia 21 de maio de 2023, Vini Jr foi vítima de racismo no local, em confronto válido pela 35ª rodada da competição, quando parte da torcida presente entoou gritos de "macaco". O jogo foi interrompido. Três torcedores do Valencia foram condenados, em junho, a oito meses de prisão.

Em março deste ano, Vini Jr retornou ao estádio pela primeira vez após o episódio. Desta vez, não houve relatos de racismo, mas o atacante foi alvo de vaias e provocações com cartazes. O brasileiro, no entanto, respondeu dentro de campo marcando os dois gols do Real Madrid no empate por 2 a 2.

O Real Madrid enfrenta o Valencia no próximo sábado (2), às 17h (de Brasília), no Mestalla, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O clube merengue é o segundo colocado com 24 pontos e está seis atrás do líder Barcelona, enquanto o adversário é o lanterna, com sete, e não vence há seis jogos.