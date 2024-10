Rodri foi eleito o melhor jogador do mundo pela revista France Football - Franck Fife/AFP

Publicado 29/10/2024 10:31

No vídeo, o meia, campeão da Eurocopa de 2024 com a seleção da Espanha, aparece ao lado de Rúben Dias, indicado e 23º colocado na premiação. Rodri cantou músicas famosa que levantam a arquibancada do Etihad Stadium.

Rodri venceu Vini Jr e Jude Bellingham, ambos do Real Madrid, no evento promovido pela revista francesa France Football.