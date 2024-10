Vini Jr é um dos principais jogadores do Real Madrid - Javier Soriano / AFP

Publicado 29/10/2024 07:59 | Atualizado 29/10/2024 09:21

O narrador Galvão Bueno se manifestou nas redes sociais após a derrota de Vini Jr para Rodri no "Bola de Ouro", entregue nesta segunda-feira (28), pela revista France Football ao melhor jogador do mundo na temporada 2023/2024. O lendário comunicador elogiou o espanhol, craque do Manchester City, mas apontou que o brasileiro "incomoda" os grandes do futebol europeu com seus posicionamentos.

"40% dos votos vem de representantes da Europa. Então aí não é só uma questão de futebol, de quem joga mais bola. Essa premiação tem cara de Europa. 'Ah, mas o Ronaldo Fenômeno ganhou, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, Messi...'. Sim, claro. Mas aí tem outro fator. O Vini Jr incomoda os caras. Nunca vi o Rodri fazendo uma ação social mais contundente ou alguma declaração importante neste sentido", disse, em vídeo publicado.

"O Rodri é um grande jogador, mas ele não é o cara. Não foi a estrela maior na conquista do Manchester City ou da Espanha. O Vini Jr é o cara. Ele encara todo mundo, com a personalidade forte que ele tem. Ele não aceita o horror do racismo. Ele hoje é a voz mais forte no mundo contra o racismo. Ele incomoda os caras pelo jeito dele, venceu no campo e na vida", completou Galvão.

Vini Jr foi o grande nome do Real Madrid campeão da Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha na última temporada, chegando como favorito ao prêmio. O vencedor Rodri, por sua vez, conquistou a Premier League, Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes pelo City, além da Eurocopa com a Espanha.