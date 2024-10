Vini Jr ficou em segundo lugar no prêmio Bola de Ouro, de melhor jogador do mundo - AFP

Publicado 29/10/2024 08:34

O segundo lugar de Vini Jr no prêmio Bola de Ouro, na última segunda-feira (28), pegou de surpresa o mundo do futebol. O editor-chefe da France Football, revista francesa que promove o evento de melhor jogador da temporada, Vincent Garcia, deu sua visão sobre o que faltou para o brasileiro desbancar o espanhol Rodri, do Manchester City, eleito do ano.

"É evidente que o Vinicius sofreu com a presença do Bellingham e do (Daniel) Carvajal no top 5 porque, matematicamente, isso retirou-lhe alguns pontos. Isto também resume a época do Real Madrid, que levou entre três e quatro jogadores e os juízes partilharam as suas decisões entre eles, o que beneficiou Rodri", explicou, ao "L'Équipe".

Quando a imprensa europeia repercutia a vitória de Rodri horas antes do início do evento, o Real Madrid cancelou o voo que levaria a comitiva ao Bola de Ouro. Isso causou muito desconforto na cerimônia, principalmente após os prêmios de Clube do Ano e Melhor Técnico do Ano, com Carlo Ancelotti.

"Houve muita pressão do Real Madrid, mas tal como ocorre quando são outros clubes, sempre fui muito claro, justo e talvez o meu silêncio os tenha levado ao limite. Mas fiquei desagradavelmente surpreendido com a ausência do Real. Fomos muito claros com eles e com todos os clubes. Este ano, os vencedores não iam ser notificados. Pensei que todos tivessem aceitado isso", disse Vincent.