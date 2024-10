Gregore comemorando gol da vitória do Botafogo sobre o Red Bul Bragantino - Vítor Silva/Botafogo

Gregore comemorando gol da vitória do Botafogo sobre o Red Bul BragantinoVítor Silva/Botafogo

Publicado 29/10/2024 11:20 | Atualizado 29/10/2024 11:45

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) divulgou seus estudos sobre as chances de título, classificação para a próxima Libertadores e risco de rebaixamento ao fim da 31ª rodada do Brasileirão. Líder com três pontos de vantagem, o Botafogo foi a 66,6% de possibilidade de conquistar seu tricampeonato. Na parte inferior da tabela, contra o descenso, o Fluminense viu o percentual subir para 15,4% de chance de queda.

Na última conta da UFMG, o Glorioso aparecia atrás do Palmeiras (49,4% contra 42,8%). Porém, o tropeço do Alviverde em casa no Fortaleza (2 a 2) e a vitória da equipe de Artur Jorge por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, fora de casa, inverteram o cenário, agora com o Alvinegro tendo 66,6% de chance e o rival paulista despencando para 28,7%.

Fechando o G-4, o Fortaleza aparece com 2,9% de probabilidade, enquanto o Flamengo com apenas 1,1%. O Rubro-Negro, que venceu o Juventude por 4 a 2, tem 10 pontos de desvantagem em relação ao líder Botafogo.

Já na parte de baixo da tabela, brigando contra o rebaixamento, o Fluminense viu a derrota para o Vitória, por 2 a 1, aumentar o risco de queda de acordo com a universidade. Se no último cálculo o percentual era de 8,1% após o triunfo sobre o Athletico-PR, ao fim da 31ª rodada ele subiu para 15,4%.

A rodada não ajudou o Tricolor, que, além do tropeço no Barradão em um adversário direto, também teve a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Cuiabá e o 3 a 0 aplicado pelo Athletico-PR no Cruzeiro, na Ligga Arena.