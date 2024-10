Vini Jr era o favorito para levar a Bola de Ouro, mas não foi premiado - AFP

Publicado 29/10/2024 10:50 | Atualizado 29/10/2024 10:51

Rio - Apesar do favoritismo pelo desempenho na temporada 2023/24, Vini Jr não conquistou a Bola de Ouro . Porém, o craque do Real Madrid ainda pode ser oficialmente nomeado o melhor jogador do mundo na premiação da Fifa, ainda sem data marcada. Desde 1991, quando foi criado, dois brasileiros venceram o prêmio da entidade máxima mesmo sem a honraria da France Football.

Em 1996, Ronaldo foi derrotado pelo alemão Matthias Sammer na eleição da Bola de Ouro, mas venceu a premiação da Fifa e foi eleito o melhor jogador do mundo. A história se repetiu em 2004, quando Ronaldinho Gaúcho perdeu o prêmio da France Football para o ucraniano Andriy Shevchenko e, mesmo assim, foi eleito o melhor do mundo pela entidade máxima.

Já em 1994, Romário foi eleito o melhor do mundo pela Fifa, mas não disputou a Bola de Ouro. Na época, a premiação da France Football ainda era limitada aos europeus, feito que ocorreu entre 1956 e 1995. Em 2015, após realizar uma revisão durante os 39 anos de restrição, a revista nomeou sete novos vencedores em 12 edições, incluindo 1994, quando o Baixinho teria vencido o búlgaro Stoichkov.

A Fifa premia o melhor jogador do mundo desde 1991. O prêmio foi criado quase 40 anos após a Bola de Ouro, que surgiu em 1956. Durante 39 anos, a France Football restringiu o prêmio apenas aos europeus. Em 1995, aceitou jogadores de todo o mundo, desde que atuassem na Europa. Já no primeiro ano, George Weah foi o vencedor. Somente em 2007 se tornou global, mas o vencedor sempre esteve na Europa.

Desde a criação do prêmio da Fifa em 1991, houve divergência em nove ocasiões. Os casos mais recentes aconteceram em 2021 e 2022, quando Messi e Benzema conquistaram a Bola de Ouro, enquanto a entidade máxima elegeu Lewandowski e Messi, respectivamente. Nas duas ocasiões houve conflito de critérios, já que o calendário sofreu com alterações por conta da pandemia e a Copa do Mundo de 2022.

Em meio a polêmica pela derrota na Bola de Ouro, Vini Jr ainda se mantém vivo na briga pelo prêmio da Fifa. Pelo desempenho na temporada 2023/24, o brasileiro tem chances de faturar o prêmio e igualar os feitos de Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. O craque fez 24 gols e 11 assistências em 39 jogos, além de conquistar os títulos do Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões. Já em 2024/25, soma oito gols e sete assistências em 15 partidas.