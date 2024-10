Neymar no jogo entre Brasil e Venezuela, em Cuiabá, pelas Eliminatórias 2026 - Vitor Silva/CBF

Neymar no jogo entre Brasil e Venezuela, em Cuiabá, pelas Eliminatórias 2026Vitor Silva/CBF

Publicado 29/10/2024 22:53

Rio - O retorno de Neymar à seleção brasileira acontecerá em 2025. O atacante não será convocado para os últimos compromisso do Brasil do ano, contra Venezuela e Uruguai. O próprio atacante e a comissão técnica tomaram a decisão em consenso. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

O técnico Dorival Júnior anunciará os convocados na próxima sexta-feira. O Brasil enfrentará a Venezuela em 14 de novembro e o Uruguai no dia 19. Depois, a Seleção volta a campo somente em março de 2025.

Situação de Neymar

Ele só voltou a jogar no dia 21 de outubro . O atacante saiu do banco de reservas na reta final da segunda etapa na vitória por 5 a 4 sobre o Al-Ain, pela Liga dos Campeões da Ásia. Na ocasião, atuou por cerca de 29 minutos. Esta foi a única partida que disputou desde então.

A CBF monitorou o processo de recuperação do jogador. Embora esteja recuperado e à disposição do Al-Hilal, o entendimento é de que os minutos para entrar em forma vão ser alcançados no time saudita.